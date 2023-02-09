Kahramanmaraş Elbistan merkezli meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı bir araç kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş Elbistan merkezli meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı bir araç kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin şok edici yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm Türkiye’yi yasa boğan felaketin yıkımı Adana’da bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı ve sonrasındaki toz bulutu kameraya yansıdı. Görüntülerde, bina yıkıldıktan sonra beton parçalarının araca çarptığı görüldü. Ortalığı toz dumanı sararken, araç içerisinde bulunan vatandaş büyük panik yaşadı.