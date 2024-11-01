HATAY (İHA) – İkincil el araç satışında Türkiye’nin lideri konumunda olan Otokoç 2. El, depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da yeni bir şube açtı.

Pazardaki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejisi doğrultusunda satış kanallarını çeşitlendiren Otokoç 2. El, bayilik ağını genişletmek ve deprem sonrası yardım ve yatırımlarla bölge ekonomisine katlı sağlamak için Hatay’da yeni bir şube açtı. Hatay’daki yeni şube açılışının mutluluğunu yaşadıklarını anlatan firmanın Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, “Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki özel konumuyla bizim için bambaşka bir öneme sahip, kıymetli kentimiz Hatay’da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sektöre kurumsal bir yaklaşım getirerek araç satışı, aynı gün nakit ile araç alımı, profesyonel ekspertiz hizmetleri, yaygın hizmet ağı, temassız teslimat, online satın alma ve ihale sistemi gibi yenilikçi seçenekleriyle ikinci el araç konusunda güven noktası olarak faaliyet gösteren markamızla bugün itibarıyla Türkiye çapında 34 lokasyonda hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla kıymetli şehrimiz Hatay’da attığımız bu adımın çalışanlar için olduğu kadar deprem felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçen Hatay kentine ve halkına da katkı sağlayacak bir dönemin başlangıcı olmasını hedefliyoruz. Bugün de Hatay ilimizin kalkınması ve gelişmesine yönelik hedeflerimiz kapsamında önemli bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen ise, 6 Şubat depremi sonrasında Hatay’da 25 bin can kaybı yaşandığını ve 83 bin bina yıkıldığını belirterek, “Burada rakamları basitleştirmemek, çok ciddi düşünmek lazım. Bir şehir gözlerimizin önünde yok oldu gitti. Bu nedenle burada yaşayan vatandaşlar için şehrin geri dönüşmesi çok önemli. Deprem sonrasında Koç topluluğu buraya bin konteynerden oluşan bir kent kurdu. Bugünkü açılış da bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“Antakya’mızın yeniden küllerinden doğup eski günlerine geleceğine biz kalben inanıyoruz”

Antakya ilçesinin yüzde 64’ünün depremde yerle bir olduğunu söyleyen Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, “Medeniyetler başkenti dediğimiz Antakya’mızın yeniden küllerinden doğup eski günlerine, hatta eskisinden daha iyi bir noktaya geleceğine biz kalben inanıyoruz. Bu doğrultuda taşın altına hepimizin elini koyması gerekiyor. Bu nedenle hem bu tür açılışlarımız hem de sanayici ve iş insanlarımızın bizlerle uyum içinde hareket etmesi şehrimizi çok daha kısa bir zaman içinde özlediğimiz noktaya getirecek” şeklinde konuştu.

“Hatay’ın bunun gibi değerli yatırımlarla tekrar eski günlerine döneceğine inancımız tam”

Depremin vurduğu Hatay’ın değerli yatırımlarla tekrar eski günlerine döneceğine inandığını belirten firmanın Filo Operasyonları Lideri Birkan Çalışkan, “Müşterilerimize her zaman yanlarında olduğumuzu ve ‘bizimle ikinci elde güven ortamında alım-satım işlemlerini gerçekleştireceklerini’ hissettiriyoruz. Firmanın emin ellerde gelişmeye devam ettiğini görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bu çerçevede bugün itibarıyla tarihi, kültürel değerleri ve geleneği ile bölgenin en önemli kentlerinden biri olarak konumlanan Hatay’da da halkımızla buluşmaktan gurur duyuyoruz. Hatay’ın bunun gibi değerli yatırımlarla tekrar eski günlerine döneceğine inancımız tam. Hatay bayimizin yaşanan felaketin ardından Hatay’ın yaralarını sarmak için gösterdiği özverili çabayı yakından görüyoruz. Birlik ve dayanışma ruhuyla bu zor günleri de atlatacak, yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

Ülke tarihinin en büyük doğal afetlerinden birinin 6 Şubat 2023 günü yaşandığını belirten bayi sahibi Halef Günay, “Bugün, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin üzerinden bir buçuk yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen o gün yaşanan acıları hala yüreğimizde hissediyoruz. Bayilik açılışımızı gerçekleştirmekten ötürü son derece heyecanlı ve gururluyuz. Otokoç 2. El’in yıllardır geliştirip mükemmel hale getirdiği, tüketicilere güven ve avantaj sağlayan imkanlar, açılışını gerçekleştirdiğimiz bayiliğimiz sayesinde artık Hatay çevresinde yaşayan vatandaşlarımız için de ulaşılabilir duruma gelirken, bir yandan da kıymetli şehrimizde deprem felaketi sonrasında hayatın yeniden tesisine öncülük etmek açısından önemli bir adım olma özelliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

Açılışa Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, il protokolü, Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, 2. El ve Filo Operasyonları İş Birimi Lideri Birkan Çalışkan, Pazarlama ve Dijital Platformlar Lideri Esra Arslanbaş Kaynak, 2. El Perakende ve Network Lideri Taylan Filiz, bayi sahipleri, Halef Günay ve Adnan Günay’ın yanı sıra davetliler katıldı.