Kütahya’nın Simav ilçesinde 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla vermiş olduğu desteklerinden dolayı Kaymakam Bünyamin Karaloğlu tarafından belde ve köy muhtarlarına teşekkür belgesi verildi.

Konuyla ilgili Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Kaymakamımız Bünyamin Karaloğlu, ilçemiz belde ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla vermiş oldukları desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür belgesi takdim etti” denildi.