Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yara alan illerden olan Hatay’da depremin yaralarını kahraman Mehmetçik sarıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yara alan illerden olan Hatay’da depremin yaralarını kahraman Mehmetçik sarıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en yıkıcı olduğu şehirlerden birisi de Hatay olmuştu. Yaşanan deprem felaketlerinin ardından tüm Türkiye, Hatay’ın acısına ortak olmak için deprem bölgesine yardım göndererek bölge halkına yardımcı olmaya çalıştı. Kahraman Mehmetçik ise depremin ilk anından bu yana bölge halkı ile dayanışma içerisine girerek yaraların sarılmasına yardımcı olmuştu. Mehmetçik, bölgede gerçekleşme ihtimali bulunan yağma, şiddet olaylarının önüne geçerken aynı zamanda bölge halkının da yardımına koşuyor.

Bölgede bulunan Hatay 8’inci Komando Tugayı, Türkiye’nin dört bir yanından Hatay’a gönderilen yardımları koordineli bir şekilde ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor. Gelen yardım tırlarının şehir içinde trafiğe sebep olmasının ardından harekete geçen Mehmetçik, yardımları merkezlerde toplayıp depremzedelere kesintisiz olarak ulaştırıyor. Aynı zamanda üç öğün sıcak yemek çıkartan 8’inci Komando Tugayı, depremzedeler başta olmak üzere, arama-kurtarma ekiplerine ve gönüllülere sıcak yemek ikramında bulunuyor. Gün içerisinde 8 bin kişilik yemek servisi sağlayan 8’inci Komando Tugayına bağlı sahra mutfağı, bir an olsun bölgeden olan yardımını kesmiyor.