Kocaelispor, deprem bölgesinden şehre gelen depremzede çocuklar için Kocaelispor Futbol Okulları’nda ücretsiz altyapı eğitimi veriyor. Depremzede çocukların tüm ihtiyaçları Kocaelispor tarafından karşılanırken, minik sporcular da yaralarını futbolla sarmak için ter döküyor.

Kocaelispor, deprem bölgesinden şehre gelen depremzede çocuklar için Kocaelispor Futbol Okulları’nda ücretsiz altyapı eğitimi veriyor. Depremzede çocukların tüm ihtiyaçları Kocaelispor tarafından karşılanırken, minik sporcular da yaralarını futbolla sarmak için ter döküyor.

Deprem felaketi sonrası yaraların sarılmasına destek olmaya çalışan Kocaelispor, bu kez futbol okullarının kapısını depremzede çocuklara ücretsiz açtı. Kocaelispor Altyapı Tesisleri’nde futbol okuluna katılan depremzede çocuklar için malzeme ve aidat talep edilmiyor. Kendi yaş gruplarında antrenmanlara çıkan depremzede çocukların masraflarını Kocaelispor üstleniyor.

Ali Argun: “Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizim için de mutluluk verici”

Fikrin çıkış serüvenini ve süreci anlatan Kocaelispor Futbol Okulu Koordinatörü Göksel Ali Argun, "Depremin ardından bölgemizde ikamet eden ailelerin çocuklarına, Kocaelispor Kulübü olarak Başkan Engin Koyun ve yönetim kurulunun almış olduğu kararla futbol eğitimi vermek istiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte bize katılan, bizimle olan çocuklarımız hafta sonu burada eğitim alıyorlar ücretsiz bir şekilde. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizim için de Kocaelispor adına da mutluluk verici. Sonuçta bütün çocukları eğitime, spora, futbola yönlendirmek de bizim görevimiz. Bir nebze de olsa çocuklarımızın acılarını biraz mutluluğa çevirebiliyorsak bizim için son derece mutluluk verici bir olay. Bu süreç süresiz olarak devam edecek. Yönetimin almış olduğu karar da bu. Sonuçta bu bir eğitimdir. Eğitimin içerisinde Kocaelispor da buna her zaman destek olmuştur" dedi.

Semih Öztorun: "Buraya geldiğimde futbol oynamak istedim"

Adıyaman’ın Besni ilçesinden gelen 13 yaşındaki Semih Öztorun, "Adıyaman Besni’den geliyorum. Buraya geldiğimde futbol oynamak istedim. Mutluyum, geldiğimizde bu okula geldik ve Kocaelispor’da oynuyorum. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Toprak Bakımlı: "Kocaelispor’a geldim, çok yardımcı oldular"

12 yaşındaki Toprak Bakımlı ise, "Hatay’dan geldim. Futbol oynamak istedim ve Kocaelispor’a geldim. Çok yardımcı oldular. Kocaelispor’da mutluyum. Daha önce Hatay’da okul takımında oynuyordum" şeklinde konuştu.