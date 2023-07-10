Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremde hayvanlarını kaybeden depremzedelere, küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Deprem sonrası ağır yıkımların olduğu Kırıkhan ilçesinde de üretici vatandaşlara, ölen hayvanlarının yerine küçükbaş hayvan dağıtıldı. Dağıtım, Kırıkhan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından mezbahane de gerçekleştirildi. Depremde ölen hayvanlarının yerine yenisini alan vatandaşlar, umutlu anlar yaşadı.

“Ölen her hayvan yerine bir hayvan verme projesi başlattık”

Veteriner Hekim Hanifi Gökçe, depremde ölen her hayvan yerine bir hayvan verme projesi başlattıklarını belirterek, “Depremde Kırıkhan ilçemizde bin 750 tane küçükbaş ve 217 tane büyükbaş hayvanımız telef oldu. Vatandaşımızın yaralarını sarmak için Bakanlık olarak böyle bir çalışma başlattık. Ölen her hayvan yerine bir hayvan verme projesi başlattık. Kırıkhan ilçesi olarak ilk dağıtımı bu gün gerçekleştiriyoruz. Bugün bin 420 hayvan ve 70 tanesi erkek olmak küçükbaş hayvan dağıtımı yapacağız. Devamı da önümüzdeki günlerde gelecek” dedi.

“Koyunlarımı almaya geldim, çok mutluyum”

Üretici Mesude Türkoğlu, koyunlarını almaya geldiğini ifade ederek, “Depremde evim ve ahırım yıkıldı. 7-8 tane hayvanım öldü demiş eşim. Biz devletimizden bunu da beklemiyorduk. Devletimizden Rabbim razı olsun. Koyunlarımı almaya geldim. Çok mutluyum. 2 çocuğa bakıyorum, Rabbim onların kısmetini verdi” şeklinde konuştu.