DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen depremin ardından düzenli olarak gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı gerçekleştirilerek, depremin bıraktığı hasarın giderilmesi ile ilgili konular görüşüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen depremin ardından düzenli olarak gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı gerçekleştirilerek, depremin bıraktığı hasarın giderilmesi ile ilgili konular görüşüldü.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım 2022’de meydana gelen depremin oluşturduğu hasarların giderilmesi devam ediyor. Bu çerçevede ağır hasar alan yapıların yıkım çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Hak sahipliği başvurularının da devam ettiği il genelinde beslenme çalışmaları da tamamlandı. Çadırlarda kalanların tamamı evlerine gönderilirken, evleri olmayanlara ise yeni evler tutuldu veya konteynerlara alındı. Konteynerlarda bulunan vatandaşların da tüm ihtiyaçları ilgili kurum ve kuruluşların destekleri ile tamamlandı. Depremin yaralarının sarılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ederken, ev ve iş yerlerinde eşya zararı yaşayan vatandaşların da tüm ödemeleri yapıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplanan koordinasyon kuruluna katılım sağlayan kurum ve kuruluş temsilcileri yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunurken, Düzce’de yaklaşık 200 milyon liralık destek çalışması yapıldığının da altı çizildi.