Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü depremzedeler için tek yürek oldu. Ülke genelindeki GSB yurtlarında hizmet verilen depremzedelerin; barınma, yemek, içecek gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Yurtlarda, depremden etkilenen vatandaşlar için ayrıca birçok etkinlik, eğitim, sosyal ve sportif faaliyet yürütülüyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem sebebiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü deprem yaşandığı tarihten bu yana Efeler Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Efeler İlçe Müdürlüğü’nde kurulan Deprem Koordinasyon Merkezlerinde, deprem bölgelerinden Aydın iline gelen ve gerek kamu tesislerinde misafir edilen gerek aile ve akraba yanına yerleştirilen binlerce kişinin karşılama ve sistem kayıt işlemleri yapıldı.

Depremin ilk günlerinden bu yana Aydın GSB Yurtları olan Adnan Menderes, Güzelhisar, Nazilli Gevherhan, Kuşadası Efe Ayşe, Nazilli Hacı Mustafa Efendizade yurtlarında, Kuşadası Efeler Gençlik Kamp’ında ve Didim İzci Evi’nde toplam 2 bin 108 depremzede barındırılırken, halen 420 depremzede barındırılmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde barındıkları süre boyunca sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetler çeşitli birimlerce gerçekleştirildi. Türkçe, matematik, psikoloji atölyeleri, Kuran-ı Kerim, bilgisayar, resim, arapça, örgü ve el sanatları alanlarında 370 afetzedeye kurs gerçekleştirildi. Spor alanlarında; voleybol, hentbol, basketbol, futbol, badminton, wellness, yüzme, masa tenisi, boks, taekwando branşlarında 29 antrenör ile 680 faaliyet ile 4 bin 253 depremzede ile bir araya gelindi.

Aydın Gençlik Merkezleri tarafından yurtlarda, tesislerde ve aile ile akraba yanında barınan 11 bin 280 gence 273 faaliyet gerçekleştirilerek yaşanan acı olayın izleri biran önce silinmeye çalışıldı. Ayrıca deprem bölgelerine Aydın Valiliği tarafından bildirilen ihtiyaçları çerçevesinde gönüllü gençler ile birlikte ayni yardım çalışması yapılarak 851 koli malzeme gönderimi sağlandı.

Depremzede yurtlarında ikisi kurum personeli olmak üzere toplam 8 ruh sağlığı çalışanı görev yaparak 810 klinik görüşme gerçekleştirildi. Yetişkinlere yönelik 5 salon programı ve çocuklara yönelik 36 atölye çalışması yapıldı. Öte yandan deprem bölgesi olan Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman illerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden 270 gönüllü personel ve 10 araç gönderildi.

Bakanlığın tüm tesislerinin ’milletin evi’ olduğunu söyleyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Asrın felaketine maruz kalmış insanlarımız için her türlü imkan Gençlik ve Spor Bakanlığımızca sunuldu ve sunmaya devam ediyoruz. Burada güven içinde kalmaktalar. Devletimizin imkanları yüksek. İlk günkü çaba ve gayretle gönüllü gençlerimiz, personelimizin el birliğiyle yaralarımız sarılıyor ve sarılmaya devam edecek" dedi.