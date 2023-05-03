6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da depremden etkilenmeyen tarihi Kapalı Çarşı’ya ilgi arttı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da kent merkezi adeta enkaza dönerken, kentin simgelerinden tarihi Kapalı Çarşı ise depremlerden etkilenmedi. 1970’li yılların başlarında hizmet vermeye başlayan yaklaşık 160 işyerinin bulunduğu tarihi çarşı aradan geçen yarım asırda kentin en uğrak noktalarından biri olmayı sürdürürken, depremlerden sonra bu ilgi daha arttı.

“Vatandaşların çarşıya büyük ilgisi var”

6 Şubat depremlerinde kent merkezindeki iş yerlerinin yıkılmasının ardından tarihi çarşıya taşınan kuyumcu esnafı Murat Turhan, “PTT Caddesi’nde bulunan dükkanımız depremde çöktü. Daha sonra kapalı çarşıya geldik burada faaliyet gösteriyoruz. Vatandaşların buraya büyük bir ilgisi var ve genel incelemelerde çarşının zeminin çok sağlam olduğu belirlendi. Burada memnunuz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi

“Kapalı çarşımız depremde hasar görmedi”

Kapalı Çarşı’da uzun yıllardır hizmet veren bir başka esnaf Nihat Selim Yaz ise "1976’dan beri çarşıdan hizmet etmekteyiz. Depremler 11 ili olduğu gibi Malatya’mızı da etkiledi. Çok şükür çarşımız bir zayiat görmeden depremi atlattı. Deprem sonrası halkımızın bir kısmı kent dışarısına çıkmıştı yavaş yavaş dönüşler başladı. Biz de çarşımızda halkımıza hizmet etmek için bekliyoruz. İşlerimiz iyi gidecek inşallah” ifadelerini kullandı

“Depremden sonra çarşıya rağbet oluştu”

6 Şubat depremleri sonrasında tarihi çarşıya ilginin arttığını aktaran esnaf Fırat Tuluk da, "7 yıldır tarihi çarşıda esnaflık yapıyorum. Depremden sonra kent merkezindeki dükkanlar yıkılınca kapalı çarşıya daha fazla bir rağbet oluştu. Çok şükür iş yerimiz fena değil. Birçok esnaf arkadaşımız iş yerlerini bölerek depremden etkilenen esnafa verdi. Merkezde esnaf azalınca ister istemez bir hareketliliğimiz var şu anda, çarşımız sağlam rağbet de var" diye konuştu.