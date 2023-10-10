6 Şubat depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sonrası oluşan boş alanların otopark olan kullanılması otoparkçı esnafını bitme noktasına getirdi.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırıma işlemlerine devam edilirken, kent merkezindeki yıkımlar sonrası oluşan alanların araç sahipleri tarafından otopark olarak kullanılması sektör esnafının tepkisine neden oluyor.

Yıkımlar sonrası oluşan boşlukların otopark olarak değerlendirildiğine dikkat çeken çok sayıda otopark işletmecisi kent merkezinin üstü açık otoparka dönüştüğünü belirterek işlerinin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Kent merkezi Mücelli Caddesi üzerine otopark işletmeciliği yapan Alaaddin Bozdemir depremler sonrası otoparkçılık sektörünün bitme noktasına geldiğini belirterek, faturalarını ödeyemez durumda olduklarını belirtti.

Bir başka otopark esnafı ise Mesut Parlak ise Mücelli Caddesinde yaklaşık 20 yıldır otopark işletmeciliği yaptıklarını belirterek, “ Yıkımlar sonrası enkazların düzeltilerek park haline getirilmesi nedeniyle çok mağduruz. Çok sayıda esnaf arkadaşımız işyerini kapattı. Enkazı kalan alanlar için bir çalışma yapılmasını istiyoruz“ dedi.

Diğer bir esnaf Abdullah Mağluoğlu da deprem öncesi günlerini aradıklarını kaydederek, “Depremde öncesi işyerimiz doluyordu, şuan en fazla bir iki araç geliyor, 12 araç yıkıyorduk şuan minnet rica birkaç aracın yıkıma işlemini yapıyoruz. Bir kontrol olmalı denetim olmadığından dolayı herkes isteği yere aracını park ediyor. Bizler vergi veriyoruz, para veriyoruz ayrıca trafik aksıyor bizler bu durumdan rahatsızız” diye konuştu.