Depremin vurduğu Malatya’da yaralar sarılmaya devam ederken, kurulan çadır kentlerde de yaşam sürüyor. Çadırda kalan ailelerin çocukları da oyunlar oynayarak günlerini geçirmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, yine binlercesi yaralandı. Deprem nedeniyle bazı evler çöktü, birçok ev ise hasar gördü. Hasar gören evlerinde kalamayan aileler için kent genelinde kurulan çadır kentlerle birlikte birçok geçici barınma alanları oluşturuldu. İlk andan itibaren kurulan çadır kentlere yerleştirilen aileler için kalıcı barınma yerleri yapılması için hızlı bir şekilde çalışma başlatıldı. Her türlü imkanın sağlanmaya başladığı çadır kentlerde, ailelere 3 öğün yemek verilirken, çocuklar için de her türlü ihtiyaç düşünülüyor. Malatya Kültür ve Kongre merkezinde AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentte çocuklar, hem yeni arkadaşlar ediniyor, hem de parklar ve dağıtılan oyuncaklarla oynayarak günlerini geçiriyor. Öte yandan emniyet ekipleri de her türlü güvenlik tedbirini de alarak ailelere yardımcı oluyor.

"Güzel etkinlikler var"

Çadır kentte yaşamaya devam ettiklerini belirten çocuklardan İbrahim Halil Sert, “Depremden dolayı birkaç haftadır buradayız. Sağ olsun burada abiler ve ablalar ile AFAD bize yardımcı oluyorlar. Gezici kütüphane, Nasrettin Hoca ve Psikososyal destek ekipleri var bize her daim yardım ediyorlar. Gezici sinema da geldi, oyuncak dağıtıp bizi eğlendiriyorlar ” dedi.

"Bizleri mutlu etmeye çalışıyorlar"

Yeni arkadaşlar edindiğini söyleyen Hüseyin Erol, “Birkaç haftadır burada barınıyoruz. Depremden dolayı hem psikolojik açıdan hem de maddi açıdan çok kişi bizde zarar gördük. Çadır kente yerleştik burada yeni arkadaşlar tanıdık. Burada kardeşlerimizin ve kendimizin bu zorlu süreçte kendimize gelebilmemiz için belirli yerler var. AFAD, Psikososyal çadırlar, Gezici kütüphanedeki görevlilerin hepsi elinden geldiği kadar yardım edip bizleri mutlu etmeye çalışıyorlar. Kendilerinden Allah razı olsun. Burada yeni arkadaşlar edindim” ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Ayaz Kılıç, “Futbol, saklambaç ve yerden yüksek oynayarak vakit geçiriyoruz” diye konuştu.