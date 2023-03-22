Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da Ramazan ayının başlamasına saatler kala sessizlik hakim.

Kahramanmaraşlı depremler ile Yeşilyurt merkezli 5,6’lık depremde bin 200’ün üzerinde can kaybının yaşandığı çok sayıda binanın yıkılıp, binlerce yapanında hasar gördüğü Malatya, başlamasına saatler kalan Ramazan ayını sessiz karşılıyor.

Yaklaşık 650 bin kişinin yaşadığı hayatın 24 aktığı kent merkezinde depremle birlikte tarihinde görülmemiş bir oranda göç veren Malatya’da kentin simge mekanlarından Soykan Meydanı’nda da sessizlik hakim.

Birkaç işportacının dışında esnafın kepenk kapattığı kent merkezi o eski hareketli günlerini ararken, Soykan Meydanı’nda açtıkları tezgahla hayata tutunmaya çalışan esnaf depremin yıkıcı etkisine dikkat çekerek, tezgah açabilmiş olmalarına şükrettiklerini söyledi.

Deprem nedeniyle kent dışına çıkış yapan vatandaşların dönüş yapmasını gerektiğini kaydeden Murat Keklik, ”Malatya’nın kalbi Soykan Meydanı dükkanımızda kapalı bölgede tezgah açarak millette hizmet etmeye çalışıyoruz. Buna şükür, bu afette bu kadar olması bile büyük şans elimizde geldiğinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz“ diye konuştu.