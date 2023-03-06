Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, Hatay’daki Antakya Asri Mezarlığı’nda da hasar oluştu. Berat Kandili olmasına rağmen mezarlığın sakin olması dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, Hatay’daki Antakya Asri Mezarlığı’nda da hasar oluştu. Berat Kandili olmasına rağmen mezarlığın sakin olması dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Antakya Asri Mezarlığı’nda hasara neden oldu. Sarsıntının etkisiyle bir çok mezar taşının kırıldığı, devrilen ağaçların mezarlara zarar verdiği görüldü. Mezarlığı çevreleyen duvarlar yerle bir olurken, bazı mezarlarda da çöküntü oluştu. Depremin gayrimüslim mezarlığına da zarar verdiği gözlemlendi. Depremzedelerin haber alamadığı yakınlarının ise fotoğraflarını mezarlığa astığı görüldü.

"Annem vefat etti, ben 2 gün sonra çıktım"

Depremde annesini kaybeden, kendisi de 2 gün sonra enkazdan çıkabilen Fuat Gençoğlu, yaşadıklarını anlattı.

Ziyarete geldiği annesinin yanında depreme yakalandığını hatırlatan Gençoğlu, “ Enkaz altında kaldık, annem vefat etti. Bende iki gün sonra kendi çabam ve etrafındakilerin yardımıyla çıkabildim. Hem beklediğim yakınlarım ve işlerim de olduğu için kenti terk etmedim. Şehirden ayrılanların da yeniden geri gelmesini istiyoruz. Kentimiz eski günlerine dönecek ve kardeşlerimiz gelecektir” dedi.

"Mezarların durumu şehirden farksız"

Beraat Kandili olması nedeniyle Antakya Asri Mezarlığı’na babası Ömer Gençoğlu’nun mezarını ziyarete geldiği ifade eden Gençoğlu, “ Daha öncelerdeki gibi yakınlarımızı ziyarete geldik. Ama kalabalık olmasını beklerdim ama mezarlık bomboş. Dua edeceğim. Yakınlarımızı kaybettik ziyaret edecek kişi sayısı da arttı. Mezarların durumu da şehirden farksız. İçeri girince gördüğüm manzara karşısında şaşırdım neredeyse mezar kalmamış” diye konuştu.