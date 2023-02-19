Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yeni bir şehrin, ilçenin bir kaç kilometre uzağına kurulacağı kaydedildi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yeni bir şehrin, ilçenin bir kaç kilometre uzağına kurulacağı kaydedildi.

Adıyaman Gölbaşı ilçesine koordinasyon ile görevlendirilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışma yaptıklarını söyledi. Gölbaşı’nda köyleri dahil 500’e yakın bina yıkıldığını belirten Başkan Eroğlu, “Son birkaç gündür Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan mühendislerimiz binalarda hasar tespit çalışmaları yapıyorlar. Hasarsız, az hasarlı ve ağır hasarlı binaların tespitleri yapılıyor. Bu tespit çalışmalarının da üç ya da dört gün içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

“Gölbaşı şehrin birkaç kilometre uzağına taşınacak”

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından hasarlı binaların yıkımına başlanacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gölbaşı’nda incelemelerde bulundu. Onların da değerlendirmesi burada başka bir alanda yeni bir şehir kurulacak. Yıkılan binaların bulunduğu zeminlerdeki deprem sebebiyle oluşmuş bozulmalardan, güvenli olmadığından dolayı burada bina yapılmayacak. Zemini daha iyi olan şu anki yerleşim yerinin birkaç kilometre uzağında yeni bir şehir kurulacak. İlk tespitlere göre öyle öngörüyoruz ki yeni yerleşim yerinde 5 bin civarında yeni konut yapılacak. Bu çalışmalarda inşallah çok kısa süre içerisinde başlamış olacak” diye konuştu.

“Gelen gıda yardımları tükenmek üzere”

İlk günden itibaren gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve yakacak odun bakımından çok ciddi oranda yardımlar geldiğine değinen Başkan Eroğlu “Gelen gıda yardımlarının tükenmek üzere olduğunu görüyoruz. Bunlara yeniden ihtiyacımız olacak. Çeşitli kuru gıdalara, ayçiçeği yağına ihtiyaç olacak. Un ihtiyacı da olacak. Burada ekmek fabrikaları bulunuyor. Onlardan bir tanesini faaliyete geçireceğiz. Özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda ısıtıcı, yakacak odun ve kömür ihtiyacımız yok. Temizlik maddeleri, iç çamaşır gibi ihtiyaçlar var. Çocuk bezine ihtiyaç var. Hemşerilerimiz yardımlar konusunda belirttiğimiz ihtiyaçlara öncelik vermeleri daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.