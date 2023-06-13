Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden olan Gaziantep’ten, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ve Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki depremzedelere destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve binlerce yurttaşın hayatını kaybetmesine ve on binlercesinin yaralanmasına neden olan deprem felaketinin ardından Gaziantep İMKANDER, Hatay’ın Kırıkhan ve Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesindeki depremzedelere yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını temin etti. Kırıkhan’daki ilçesinde ki hafızlara üç yüz ellişer adet ferace, şal ve spor ayakkabısı dağıtılırken kamp ve çadırlarda kalan ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara da bez bebek ve oyuncak dağıttı. Yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren İMKANDER Gaziantep Şubesi Başkanı Sait Gökdere, “Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Kur ân hafızı kızlarımıza ve Kırıkhan’da çadır kamplarda kalan ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara yardım da bulunduk. Kamplarda kalan çocuklara bez bebek ve oyuncak yardımları ile birlikte iki yüz aileye nodul yardımları yaptık. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde bulunan depremzedelere tahsis edilen 50 TOKİ dairesinin halı mefruşatını üstlendik" dedi. Başkan Gökdere, yapılan yardımlara depremde oğlu, gelini ve torununu kaybeden Suriyeli İş Adamı Abdülhamid Elbusi’nin de önemli bir destek verdiğini belirterek, teşekkür etti.

İMKANDER Gaziantep Şubesi Başkanı Gökdere, yardım çalışmalarına devam edeceklerini, bölgede özellikle gıda, hijyen malzemeleri, çocuk bezi ve bebekler için çocuk mamasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek yardımsever vatandaşları destek vermeye çağırdı.