Kahramanmaraş’ta 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkezi olan Elbistan, dron ile görüntülendi. İlçede birçok evin yıkıldığı görüldü.

Kahramanmaraş’ta 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkezi olan Elbistan, dron ile görüntülendi. İlçede birçok evin yıkıldığı görüldü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dün meydana gelen 7,7’lik depremin ardından Elbistan’da da 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelmişti. Depremin vurduğu Elbistan, dron ile görüntülendi. Adeta hayalet bir şehri andıran Elbistan’da çok sayıda evin yıkıldığı ve hasar aldığı görüldü.