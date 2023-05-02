Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağışlar sonrası yüzde 80’lere ulaşan barajların doluluk oranı, depremin vurduğu çiftçilere can suyu olacak.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihli meydana gelen depremlerden sonra etkili olan sağanak yağışlar şehirdeki barajların birçoğunu doldurdu. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80’lere ulaşırken yaz mevsimi öncesi çiftçilerin de yüzü güldü. Menzelet ve Kılavuzlu barajları yüzde 80 seviyelerine, Sır, Kandil, Sarıgüzel ve Adatepe barajları ise yüzde 70 doluluk oranına çıktığı kaydedildi.

Barajların doluluk oranlarının yaz mevsimi öncesi çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ve üretimin daha da artacağını ifade eden Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, depremden etkilenen çiftçilerin hasadının olumlu olacağı umudunda olduklarını ifade etti.

Çetinkaya, “Üretim sezonu yerini hasada doğru alacak ve sayılı günler kaldı. Deprem sonrası oluşan yağmurlar ve barajlarımızda doluluk oranlarını arttırdı. Barajlarımızın doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı. Deprem nedeniyle Ayvalı Barajı yüzde 40 seviyelerinde deprem kaynaklı yaşadığımız sıkıntılardan biri de Pazarcık ilçesindeki Kartalkaya Barajı. Baraj gövdesindeki çatlaktan dolayı suyu çatlak seviyesine kadar tutulup seviyenin üzeri de tahliye edildi. Şayet bu sıkıntı olmasaydı barajın doluluğu yüzde yüzlere ulaşacaktı. Diğer barajlarımızda ise sıkıntı yok. Tarımın durmaması adına barajların doluluk oranı çiftçilerimize can suyu oldu. Yaz aylarında su sıkıntısının yaşamayacağımız anlamına geliyor. Nisan ayında yağışların bol oluşu ve buğdaylarımızın sulanmadan yetişmesine neden oldu. 40 günlük süre sonrası hasat başlayacak ve kalitenin iyi olmasını bekliyoruz” dedi.