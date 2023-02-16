Malatya’da Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen dört ilçeden biri olan Akçadağ’da devlet eliyle yaralar sarılıyor.

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen dört ilçeden biri olan Akçadağ’da devlet eliyle yaralar sarılıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ila 7.6 büyüklüklerindeki depremler Akçadağ ilçesinde büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti, 100’e yakın kişi ise yaralandı.

İlçe merkezi ile Ören, Başpınar ve Bahri mahallerinde büyük yıkıma neden olan depremlerde evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar ise ilçenin muhtelif noktalarında oluşturulan çadır kentlere yerleştiriliyor.

“Çadırlarımız kuruldu yardım akıyor”

Depremde evi hasar gören Başpınar Mahallesi sakinlerinden Metin Önal AFAD tarafından kurulan çadıra yerleştiklerini belirterek; ”Özellikle Başpınar mahallemiz virane oldu. Çok sayıda ev çöktü çökmeyenlerde ağır hasarlı. AFAD ile Kızılay çadır kurdu. Her yerde yardım akıyor. Valimiz, belediyemiz, kaymakamlığımız herkes koşturuyor “dedi.

“Mağdur değiliz yardımlarımız geliyor”

Depremde altı mahalle sakininin hayatını kaybettiğini aktaran Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun ise “İlçe merkezinde özellikle Başpınar Mahallemizde çok sayıda evimiz yıkıldı. Mahallemizde 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yardımlarımız geliyor mağdur değiliz Allah devletimize milletimize bir daha böyle bir olay yaşatmasın İnşallah” diye konuştu.