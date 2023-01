Elazığ depreminde enkaz altında kalarak yaralanan depremin sembol isimlerinden Yüsra bebeğin annesi Ayşe Yıldız, o anları anlatırken, sürekli aynı korkuyu yaşadıklarını belirtti.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan Kalay apartmanı çökmüş, Yıldız ailesinden anne Ayşe (35), baba Hüseyin (36) ile çocukları Onur (12) ve Yüsra (5) enkaz altında kalmıştı. Anne Yıldız ve 5 yaşındaki kızı Yüsra, 28 saat sonra JAK ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken eşi ve oğlu ise hayatını kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan anne Yıldız depremin 3’üncü yıldönümünde yaşadıklarını İhlas Haber Ajansına anlatarak, deprem anını hiç unutmadıklarını sürekli aynı korkuyu yaşadıklarını ifade etti.

’’Deprem anında sadece çocuklarımızı düşündük’’

Depremin yıl dönümüne girdiklerini belirten anne Ayşe Yıldız, ’’Zaten hiç unutmadık, aynı şeyleri hatırlıyoruz. Sanki aynı şeyleri yaşıyormuş gibiyiz. Cuma günleri sanki tekrar deprem oluyor. Zor anlardı, Rabbim kimseye göstermesin ama her an o anı yaşıyormuşuz gibi geliyor. Deprem anında herkes, öldü kimsemiz kalmadı. Biz de zaten ölümün eşiğindeyiz. Deprem anında çocuklarım, ’Anne bizi kurtar’ diye sesleniyordu ben de çocuklarım çıksın, çocuklarım yaşasın umuduyla enkazın altında sadece çocukları düşünüyordum, kendimi düşünmüyordum. Deprem anında herkes dışarı kaçmaya çalıştı, biz de dışarı çıkmaya çalışırken dış kapının oradayken bina yıkıldı. Enkazın altında kaldığımızda her şeyin bittiğini düşündüm. Enkazın altındayken herkesin bağırdığını duydum bizi kurtarın diye o an sadece çocuklarını düşünüyorsun kendini veya farklı bir şey düşünmüyorsun. Yüsra babasının kucağındaydı sonra ben kucağıma aldım. Zaten kıpırdayacak yer yoktu. Taşların altındaydık eşim de benim üstümde bize sarılmıştı, oğlum da yanımızdaydı. Oğlum 2 gün boyunca konuştu daha sonra nefesi yetmedi. Yüsra benim yaşama sebebim. Rabbim kızımı bana beni de ona bağışladı. Çok şükür kızıma bir şey olmadı” dedi.