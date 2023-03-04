Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından tozla kaplanan araçlar oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından tozla kaplanan araçlar oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük depremler geride büyük enkazlar bıraktı. Hız kesmeden sürdürülen enkaz kaldırma çalışmaları cadde ve sokakları toza bürüdü. Kent merkezinde bulunan araçlar ise enkaz kaldırma çalışmaları sırasında çıkan tozdan nasibini aldı. Oto yıkma esnafları ise bu konuda sıkıntı yaşayan vatandaşlara hizmet verebilmek için işletmelerinin kapılarını açarak mesaiye başladı.

Enkaz tozu yüzünden yoğun bir talep olduğunu belirten Oto yıkama işletmecisi Serhat İnce, “Araç oto yıkama üzerine çalışıyoruz. Enkazda kirlenen ve hasar gören araçlarımızı onarıp temizlemek için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlardan yoğun bir talep var. Dün 20 bugün ise şuana kadar 6 araç yıkadık. Gelen vatandaşlar depremzede oldukları için indirimli fiyatlar uyguluyoruz. Kimseye fırsatçılık yapmıyoruz. Normalde iç dış yıkama 150 lira fakat biz ticari kar gütmeden 100 liraya yıkıyoruz. Parası olmayana da bizden olsun diyoruz. Bir arabayı 2 kişi temizlersek 45 dakikada temizleyebiliyoruz. Tek kişi olursak 1 saat sürüyor. Enkazın tozu ve pisliği yüzünden araçların içleri kötü bir durumda. İçlerinden resmen çimento tozu, tahta ve taş ayıklıyoruz. Burası bizim memleketimiz, canımız ciğerimiz. Yeniden güzelleştirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız” dedi.

Bir başka oto yıkama işletmecesi Yaşar Akargül ise insanlara yardım edebilmek için çalışmak zorunda olduğunu kaydederek, “Mecburen işimize bakacağız. Ben açmasam başkası açmasa bu çark nasıl dönecek. İster istemez arabaların hepsi aşırı derecede kirleniyor. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.