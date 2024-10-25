Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraş depremlerinden hasar gören, Osmanlı dönemine ait 28 metre uzunluğundaki tarihi Hacılar Köprüsü yapılan restorasyon çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor.

Malatya’da, depremlerde hasar alan kültür varlıklarının ayağa kaldırılması noktasında başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Darende ilçesinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar gören yaklaşık 300 yıllık tescilli kültür varlığı Hacılar Köprüsü’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bin 757 yılında Abidin Paşa tarafından ilçenin Hacılar Mahallesi’ndeki Tohma Çayı üzerine 28 metre uzunluğunda 3,5 metre genişliğinde kesme ve kaba taş kullanılarak iki gözlü kemer şeklinde inşa edilen köprüdeki çalışmaların kısa bir süre sonrası tamamlanması hedefleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce sürdürülen restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Tarihi Köprüler Kontrol Şefi Sariye Levent Taşdemir tarihi yapıdaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Köprünün yaklaşık 300 yıllık bir kültür varlığı olduğunu kaydeden Taşdemir, doğal nedenler ile 6 Şubat 2023 depremlerinde meydana gelen tahribatların ortadan kaldırılarak özgün dokuyu önceleyen bir çalışma sonucunda yapının ayağa kaldırılacağını ifade etti.

Taşdemir, köprüde çalışmaların tarihi dokuya uygun bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, bir kültür mirası olan tarihi köprünün gelecek nesillere aktarımı için gayret gösterildiğini kaydetti.