Kahramanmaraş’ta depremin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlak havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta depremin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlak havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde binlerce kişinin hayatını kaybedip, yaralanmasına neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı depremin büyüklüğünü gösteren görüntüler ise gelmeye devam ediyor. İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi sınırlarında yer alan Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun üzerinden geçen Köşeli köyünün de yolu yerle bir oldu. Yolda ve çevresindeki arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Bölge İHA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.