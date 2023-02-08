Türkiye’yi sarsan ikinci büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş Elbistan’da enkaz altındaki 23 yaşındaki Danyal Budak, tam 59 saat sonra canlı olarak kurtarıldı.

Türkiye’yi sarsan ikinci büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş Elbistan’da enkaz altındaki 23 yaşındaki Danyal Budak, tam 59 saat sonra canlı olarak kurtarıldı.

Samsun’dan gelen itfaiye ekibi sabahtan beri 6 katlı binanın enkazında Danyal Budak’ı kurtarmak için seferber oldu.

Ekipler iletişim kurdukları Budak’ı saat 15.20’de çıkardılar. Sağlık durumu iyi olan ve kurtarma görevlileri ile iletişim kuran Budak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki yıkım ise İHA ekibi tarafından dron ile havadan da görüntülendi.