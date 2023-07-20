Kahramanmaraş’ta yaklaşık 180 derecede asfalt döken işçiler, sıcak havalara rağmen ekmek paraları için ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan sıcaklar, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi depremin merkezi Kahramanmaraş’ta da artıyor. Termometrelerin 43-44 dereceleri gösterdiği ve hissedilen sıcaklığın 48 derece olduğu şehirde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcak havalar nedeniyle bazı meslek çalışanları güneş altında alın teri döküyor. Bunlardan biri de depremden sonra ara vermeden çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler. Sıcaklığın iyice arttığı bugünlerde depremin izlerini silmek için asfaltlama çalışması yapan işçiler, önemli bir görevi yerine getiriyor. 48 derecelere ulaşan hissedilen hava sıcaklığına 180 derecelere çıkan asfaltın sıcağı da eklenince işçilerin mesaisi zor şartlar altında devam ediyor.

Sıcak havada çalışan işçilerden Ali Bağrıaçık, “Havanın sıcağı şöyle bir kenarda dursun, asfaltın sıcağı 180 derecelere kadar çıkıyor. Bu zorlu şartlarda vatandaşlarımız için elimizden gelen tüm imkanları kullanarak çalışıyoruz. Özellikle susuzluk çok fazla oluyor ama bir şekilde işlerimizi yürütüyoruz” dedi.