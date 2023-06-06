Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilenmesine yol açan asrın felaketinde afetin yaraları devlet-millet işbirliği ile sarılmaya devam ediyor. Daha önce Elazığ depreminden tecrübeli olan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın depremin merkezinde ilk günden itibaren koordinatör olarak görev yapması ise yaraların hızla sarılmasına vesile oldu.

Türkiye’yi yasa boğan 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 4 ay geçti. Depremin ardından Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ ve Kilis’in içinde yer aldığı 11 ilde yaraların sarılması için ilk günden itibaren devletin tüm imkanları seferber edildi. Devlet millet dayanışmasıyla ilk andan itibaren yaralar hızlı bir şekilde sarılmaya başlandı. Ağır hasarlı yapıların yıkımlarının halen devam ettiği bölgede ise yaşamın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde kalıcı konutlar da TOKİ tarafından yapılmaya başlandı.

Vali Kaldırım, deprem tecrübesini gösterdi

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta özellikle vatandaşların ihtiyaçları ise daha önce Elazığ depreminden tecrübeli olan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın görevlendirilmesiyle koordine kısa sürede sağlandı. 4 ay sahada görev yapan Vali Kaldırım koordinesinde kısa sürede önce çadırkentler ardından da konteyner kentler kuruldu. 50 bin kişi kurulan 42 konteyner kentte yaşamaya başlarken, köylere de el uzatıldı. Köylerde 12 bin 440 aile için konteyner yerleştirildi. 93 adet konteyner çarşının kurularak ticaretin canlanması sağlanan şehirde çocukların eğitimi içinde önemli adımlar atıldı. Vali Kaldırım’ın depremzede öğrenciler için kurulmasına aracılık ettiği Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampında eğitim gören öğrencilerden Muhammed Talha ve Ömer Faruk, denemeler de 75 net, LGS’de 90 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Mahalle mahalle gezdi, vatandaşların gönlüne dokundu

Barınma ve beslenme başta olmak üzere eğitim, sağlık, psikososyal destek, sosyal ve kültürel projeler gibi birçok hizmetin gelmesinde önemli çalışmalar yaptığı belirtilen Vali Kaldırım’ın kırsal mahalleleri de tek tek ziyaret edip yöre sakinleriyle yakından ilgilendiği öğrenildi. Kırsal alanlarda hem gıda hem de barınma başta olmak üzere bir çok sorunun çözülmesine aracı olan Kaldırım, vatandaşların da takdirini kazandı.

Sosyal projeler umut oldu

Depremden etkilenen Lösemi Hastaları için özel olarak tasarlanana Umut Sokağı’nın yapılmasına vesile olan Vali Kaldırım sayesinde 47 aile de burada ağırlanmaya başlandı. Ailelerin konaklama alanından giyim, örgü , el becerisi, geleneksel ürünler ve seracılık atölyelerine, sağlık, eğitim, spor alanlarından sosyal marketine kadar bir çok alanın olduğu sokak herkesin dikkatini çekti.

Umut sokağının ardından her alanı içinde barındıran Down sendromlu özel bireyler içinde ayrı bir proje olarak +1 Sokağın kurulmasını da sağlayan Vali Kaldırım takdir topladı.

Deprem bölgelerinde her türlü sosyal projelerin düşünülerek uygulamaya geçilmesi özel bireyler için ayrı bir umut oldu.