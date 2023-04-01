Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Pazarcık ilçesinde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan bazı esnaf, konteyner çarşının tamamlanan bölümlerinde faaliyetine başladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde depremlerin ardından ticari hayatın yeniden başlaması için çalışmaların sürdüğü konteyner çarşının büyük bir bölümü tamamlandı. Çeşitli alanlarda hizmet veren bazı esnaf, konteyner çarşısının tamamlanan bölümlerinde faaliyetine başladı. Pazarcık koordinatörü Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında hayatın normale dönmesi için bölgedeki çalışmaların ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Konteyner çarşıya yerleşen terzi Mustafa Samsarı, "Burada vali ve kaymakam bey bizlerle yakından ilgileniyor. Burada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bizleri memnun etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Devletimizden Allah’ım razı olsun. En azından bizi bir boşluktan kurtardılar. Sayın valimize ve Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Devletin kendilerine konteyner verdiğini belirten kuaför Salman Akbıyık ise şu anda iyi olduklarını ve ticari faaliyetlerine başladıklarını söyledi.