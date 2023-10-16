Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası evleri yıkılan 40 depremzede, köy tipi evlerine kavuştu.

Pazarcık ilçesi Büyüknacar Kocadere Mahallesi’nde hayırsever bir iş insanı tarafından yaptırılan 40 köy tipi ev, kura sonrası sahiplerine teslim edildi. Teslim törenine katılan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, bölgede 30 bin üzerinde konutun yapımının devam ettiğini ve konutlardan 10 bininin ise yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini dile getirdi.

Kocadere Mahallesi sakini Yiğit Ali Ergören ise, “Büyüknacar bölgesinde 167 yakın can kaybımız var. Ana fay bu mahallenin olduğu bölgeden geçiyor. Bir vakıf tarafından 40 konutun ihtiyaç sahibi depremzedelere teslimi var bugün. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kış gelmeden bir nebze olsun bu ihtiyaçların azaltılması karşılanması bizi sevindirdi” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra çekilen kura sonucu 40 köy tipi ev sahiplerine teslim edildi.