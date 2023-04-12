İlk depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde afetzede vatandaşların yaraları sarılırken, onlar da normal yaşantısına dönerek işleriyle uğraşmaya başladı.

6 Şubat’ta 7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde hayat normale dönüyor. Pazarcık koordinatörü Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında, devlet millet iş birliğinde depremin ilk yaşandığı günden itibaren afetzede vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. İlçede çadırlarda yaşayan vatandaşların konteynerlere geçişini sağlamak için yeni yaşam alanları oluşturuluyor. Vatandaşlar, depremlerin acısını atlatmak için çarşı merkezindeki iş yerlerinde ekonomik kazançlarını sağlamak maksadıyla mücadelesini veriyor. Belediye görevlileri de hasar alan cadde ve sokaklarda kaldırım çalımlarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından ilçede başlatılan kampanyayla alınan konteynerler de deprem bölgesine ulaştırıldı. Vinç yardımıyla tırlardan indirilen konteynerler, altyapısı hazırlanan alanlara yerleştiriliyor. Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Cemil Şerbetçioğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, toplanan bağışlarla alınan konteynerlerde afetzede vatandaşların kalacağını söyledi.

"50 konteynerin son partisini de Pazarcık ilçesine teslim ediyoruz"

Depremin ikinci günüden itibaren Yahşihan Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şerbetçioğlu, "Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz’ın talimatıyla depremin ikinci günü tüm personelimizle buradaydık. Koordinatör valimizin talimatıyla da sıcak yemek, battaniye dağıtımı ve diğer faaliyetleri gerçekleştirdik. Başkanımız Osman Türkyılmaz buraya geldi. Sonra konteyner kampanyası yaptık. Yahşihan halkının bağışlarıyla 50 adet konteyner temin ettik. Bu 50 konteynerin son partisini de Pazarcık ilçesine teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Gücümüzün yettiği kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Depremlerin ardından çalışmaya devam ettiklerini belirten afetzede Ahmet Kaya, "Allah o günü bir daha yaşatmasın. Çok kötü bir sarsıntı oldu. Ev çöktü çökecek, yıkıldı yıkılacak derken rızkımız kesilmemiş. Evimiz büyük hasar aldı. Biz bunun kabuğunu ton hesabı soyuyoruz. Allah’ın verdiği ömür bitene kadar, gücümüzün yettiği kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kiraları da arttırıyorlar"

Çok büyük bir deprem yaşadıklarını ifade eden bir depremzede ise, "Yeni yeni hayata dönüyoruz. Oturduğumuz evler az hasarlı ama kiraları da arttırıyorlar. Ev sahibi de çıkmamızı istiyor" diye konuştu.

Oto cam ustası Mehmet Yönten ise, "Gün içerisinde iş bekliyoruz. Eski işler de gitti. Herkes köylere ve şehirlere gitti. Böyle bir iş de yok. Bekliyoruz ekmek davasına" ifadelerini kullandı.