Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler bugün sınava girdi.

Ülke genelinde olduğu gibi depremin merkezi Kahramanmaraş’ta da öğrenciler YKS’ye girdi. YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınav yerlerine gelen öğrenciler, kontrollerin ardından okullara alındı. Kapıların kapatılmasına dakikalar kala, bazı öğrenciler sınav yerlerine koşarak girmeyi başardı. Öğrenciler sınavda ter dökerken dışarıda ise aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan velilerden Ali Gümüş, “Burada kızım sınava geldi. Depremden dolayı biraz sıkıntılar yaşandı ve çocuklarımızın psikolojisi iyi değil. İnşallah bu sınavları başarı ile geçerler Allah yardımcıları olsun. Bir bizim yavrumuz için değil, bütün yavrularımız için geçerli. Veli olarak kızımıza her zaman maddi ve manevi destek çıkıyoruz. 3 ay okula gidemedi ve gerilerde kaldı. Ama biz yine de başarı bekliyoruz. Bu sene olmaz, gelecek sene olur, hayat devam ediyor. Bu sene Kahramanmaraş’ın bu sınavlarda başarı göstereceğine inanıyorum” dedi.

Bir diğer veli Ayşe Büyükköse ise “Çok zor şeyler yaşadı çocuklarımız, çok sıkıntılar çektiler. Elimizden geleni yapmaya çalıştık, yardımcı olmaya çalıştık. Derslerine çalışırken motive etmeye çalıştık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama gerçekten çocuklarımız zor bir süreç yaşadılar. İnşallah muvaffak olurlar. Benim 3 öğrencim bugün sınava giriyor” diye konuştu.