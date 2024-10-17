Malatya’da 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler depremin merkez üssüne çevrilirken Kale ilçesi, Elazığ-Sivrice depreminin ardından inşa edilen TOKİ konutlarıyla ayakta kaldı.

Malatya’nın Kale ilçesinde dün 10.46’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, depremde Kale ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından inşa edilen konutlarda hasar oluşmadı.

Elazığ depremi sonrası 741 konut inşa edildi

TOKİ Başkanlığı, 2020 yılında meydana gelen ve merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya’nın Kale ilçesinde yeni evler inşa etti. İlçede 439 toplu konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri tamamlanıp teslim edildi. Proje kapsamında 16 derslikli bir de okul da inşa edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında da Kale ilçesinde 268 adet konut, 1 cami ve 3 iş yerinin yapımına ise başlandı.