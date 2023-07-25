Türkiye’nin 11 ilinde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden, afetin ilk saatlerinden itibaren kesintisiz iletişimi sağlamak için çaba harcayan Turkcell’e teşekkür geldi. Pazarcık Belediyesi, 6 Şubat sabahından itibaren bölgedeki çalışmalara ortak olup yaraları sarmak için çalışan Turkcell Kule A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tümay Ünal’ı ‘fahri hemşehri’ ilan etti. Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan “Depremden hemen sonra mobil istasyonların gönderildiği ilk yer Pazarcık oldu. Bizzat Tümay Ünal başta olmak üzere ekipler iletişimin aksamaması için gece gündüz çalıştı. Turkcell’e vefa borcumuz var” dedi.

Kahramanmaraş’ta dokuz saat arayla yaşanan 6 Şubat depremlerinin ilkinin merkez üssü Pazarcık’tan Turkcell’e anlamlı bir teşekkür geldi. Bir yandan afetin yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan bu süreçte yanlarında olanları unutmadıklarını belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Turkcell’e çabaları için teşekkür ederek, Turkcell Kule A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tümay Ünal’ı fahri hemşehri ilan ettiklerini açıkladı. 7,8 şiddetindeki depremden bir saat sonra ilçenin dünyayla irtibatının koptuğunu söyleyen Yılmazcan, “İlçemize ilk mobil baz istasyonu gönderen Turkcell oldu, yakın çevreden ekipler çok hızlı geldi. 24 saat geçmeden iletişim sağlandı ve hiç kesilmedi” dedi.

“En çabuk iletişim sağlanan ilçe Pazarcık oldu”

Yılmazcan, 431 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaşananları şöyle anlattı: “Öncelikle milletimizin başı sağolsun. Allah aziz milletimize tekrar bu acıyı yaşatmasın. Depremden bir saat sonra ilçemizin dünyayla irtibatı kesildi. İlk 2-3 saatte koordinatör valilerimizle iletişim kurabilmek için tepelere çıktık. Biz bunları yaşarken Tümay Ünal ve Turkcell ekibi Pazarcık’a geldi. İlçemize ilk baz istasyonu sayelerinde ulaştı. Pazarcık yurt dışına çok fazla göç veren bir ilçe. Japonya’dan Filipinler’e, Kanada’dan İtalya’ya, İngiltere’den Fransa’ya yurt dışında 200 bine yakın hemşehrimiz var. Sadece Milano’daki Pazarcıklı sayısı 10 bin. Depremin üzerinden 24 saat geçmeden hem yurt dışındaki hem yurt içindeki yakınlarımızla iletişim kurabildik. Arama-kurtarma, yardım ve ihtiyaçlar için yetkili makamlarla düzenli haberleştik. Depremin merkez üssü olmasına rağmen bölgede en çabuk iletişim sağlanan ilçe Pazarcık oldu. Bu sayede ulaşım ve güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sahada bizimle birlikte canla başla çalışan Turkcell ekiplerine teşekkür ediyoruz. Onlara vefa borcumuz var.”

“Saat 05.00’te mobil baz istasyonumuz hazırdı”

Depremin ilk gününden bu yana afet bölgesindeki çalışmalara katılan, önceki gün de Pazarcık’ı ziyaret eden Turkcell Kule A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tümay Ünal ise şöyle konuştu: “Depremin haberini alır almaz ekiplerle bölgeye intikal ettik. Ben önce yıkımın büyük olduğu Gaziantep’e gittim sonra hemen depremin merkez üssü Pazarcık’a geçtim. Mobil baz istasyonlarımızı da hemen bölgeye yönlendirdik. Bir mobil baz istasyonumuz 6 Şubat sabahı saat 05.00’te Pazarcık Belediyesi’nin önünde çalışabilecek durumdaydı. Zaman ilerledikçe afetin boyutu ortaya çıktı. Bölgede haberleşmeyi sağlamanın yanı sıra hem asayişin hem koordinasyonun temini için yıkılan sahaların geri getirilmesi önemliydi. Ekiplerimiz gece gündüz çalıştı, olağanüstü bir insani gayret gösterildi. Ben deprem bölgesindeki her ilçeye birkaç kez gittim. Ancak Pazarcık o bölge için merkez konumundadır. Dolayısıyla kendileriyle sürekli temasımız oldu. Depremden sonra iletişim kurulunca hiçbir şekilde sorun yaşamadıklarını, bu sayede de gerekli koordinasyonu sağlayabildiklerini tarafıma iletmişlerdi. Son olarak da fahri hemşehrilik vererek beni çok mutlu ettiler. Tüm Pazarcıklılara çok teşekkür ediyorum. Milletimizin tekrar başı sağolsun.”