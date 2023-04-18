Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Adana şehir merkezinde 11 apartmanın yıkılıp 418 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı evlerine girmeye korkan vatandaşların halen çadır ve karavanlarda yaşamaya devam etmesi dikkat çekti.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler 11 şehirde hem yıkımıma hem de binlerce can kaybının yaşanmasına sebep oldu. Bu kentlerden biri olan Adana’da da şehir merkezinde 11 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremden sonra yapılan incelemelerde ise 8 bine yakın bina orta ve ağır hasarlı olduğu için yıkımına karar verildi. Depremin üzerinden yaklaşık 2.5 ay geçmesine rağmen özellikle çok katlı apartmanda oturan bir çok kişi ise binalara girmeye korktuğu için parklara kurdukları çadır ve karavanlarda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Çadırda yaşayan aileler, evlerinin az hasarlı olmasına rağmen korktuklarını bu nedenle çadırlarda yaşamayı tercih ettiklerini kaydetti.

Parktaki çadırlarda kalanlardan Songül Duyu, “Evimiz hasarlı ne yapalım nereye gidelim. Burada yaşıyoruz” dedi.

Yaklaşık bir aydır çadırda yaşadığını aktaran Yasemin Aykaç ise “Evime gidemiyorum benim evim az hasarlı. O yüzden burada kalıyorum gidecek yerimde yok. Benim üzerimde 16 kat var. Ben zemin katta olduğum için ve depremi büyük yaşadığım için eve girmeye korkuyorum” diye konuştu.

Evinin az hasarlı olduğunu ifade eden Alaattin Karaca da “Korktuğum için eve giremiyorum. Çadırda kalıyorum. Deprem olduğundan bu yana sokaktayım” diyerek yaşadığı durumu özetledi.