Depremin kalbindeki Kahramanmaraş’ta tüm Türkiye’yi hem sevindiren hem de ağlatan bir buluşma gerçekleşti. Yıkılan evlerinden sağ salim çıkan 3 kardeş, anne ve babalarından gelecek haberi bekliyorlardı. Enkazdan daha sonra çıkan hafif yaralı babası ve annesi yürüyerek Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelince, anne-baba ve çocukların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Depremin kalbindeki Kahramanmaraş’ta tüm Türkiye’yi hem sevindiren hem de ağlatan bir buluşma gerçekleşti. Yıkılan evlerinden sağ salim çıkan 3 kardeş, anne ve babalarından gelecek haberi bekliyorlardı. Enkazdan daha sonra çıkan hafif yaralı babası ve annesi yürüyerek Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelince, anne-baba ve çocukların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremde evlerinden sağ salim çıkan 3 kardeş, haber alamadıkları anne ve babasından bilgi edinebilmek için Kahramanmaraş’taki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önünde beklemeye başladı. Kendilerinde herhangi bir yara olmayan kardeşler, burada endişeli bir şekilde beklerken, Piazza AVM yakınlarındaki evlerinden enkaz altından kurtulan ve kolunda kırık olan babası ve annesi buraya geldi.

Anne ve baba ile çocuklarının buluşmasında Türkiye’yi ağlatan bir buluşma gerçekleşti. Birbirlerine sarılan aile fertleri, 34 saat sonra hasret giderdiler. Depremin ardından korku ve endişeli bekleyiş ise yerini hüzünlü bir buluşmaya bıraktı.

Görüntüyü izleyenler de duygularına hakim olamazken, aile fertleri daha sonra afet merkezinden ayrıldılar.