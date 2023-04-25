Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki elektrik arzının güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin yeniden sağlanması için ilk günden itibaren çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Adıyaman’ın merkezinde ve Gölbaşı ilçesinde görev alan ekiplerin 10 günde bir değiştiğini ve şu anda sekizinci ekibin bölgede olduğunu söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Ekiplerimiz deprem bölgesinde yaraların sarılmasına katkı sunabilmek için gönüllülükte adeta birbirleriyle yarışıyor. Şu ana kadar toplam 278 çalışanımızla bölgede yer aldık. Tüm çalışmalar tamamlanıncaya kadar da orada bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ, Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından bölgedeki elektrik arzının yeniden güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

“Ekiplerimiz dayanışma ruhu ve özveriyle çalışmaya devam ediyor”

Deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Ülkemizi sarsan bu büyük felakette yaraların sarılmasına katkı sunabilmek için ilk günden itibaren aralıksız olarak çalışıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koordinasyonunda depremin hemen ertesi günü bölgeye intikal ederek hem arama kurtarma çalışmalarına katıldık hem de elektrik arzının yeniden sağlanması için seferber olduk. Saha ekiplerimiz, iş güvenliği uzmanlarımız ve ekip yöneticilerimiz, deprem bölgesindeki çalışmalara gönüllü olarak katılmak için adeta birbirileriyle yarışıyor. Ekiplerimiz 10 günde bir değişiyor, şu anda sekizinci ekibimiz bölgede. Tüm çalışmalar tamamlanıncaya kadar da bölgede olmaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımıza göstermiş oldukları dayanışma ruhu ve özveriden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Deprem bölgesine aralıksız ekip ve ekipman desteği

Adıyaman’ın merkezinde ve Gölbaşı ilçesinde elektrik arzının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini yeniden sağlamak için çalışmaları sürdüren OEDAŞ, bugüne kadar 13 ekip yöneticisi, 251 saha çalışanı ve 14 iş güvenliği uzmanı olmak üzere toplam 278 çalışan ile deprem bölgesinde görev aldı. Ekipler bu çalışmalarda toplam 45 adet hidrolik platformlu araç, 56 adet 4X4 araç, 5 kamyon, 2 çift kabin transit, 3 vinç ve 1 kepçe ile görev yaptı. OEDAŞ ayrıca hem kendi ekiplerinin hem de bölgede görev alan diğer elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin konaklaması için 54 yatak kapasiteli 6 adet konteyner, 10 adet dağıtım trafosu, 8 adet çeşitli güçlerde jeneratör, çeşitli avadanlıklar, iş güvenliği malzemeleri, şebeke malzemeleri, su, kuru gıda, hijyen malzemeleri gibi insani yardım malzemelerini de deprem bölgesine ulaştırdı.

Hâlihazırda bölgede yer alan sekizinci ekipte yer alan 20 gönüllü OEDAŞ çalışanı da 5 adet hidrolik platformlu araç ve 3 adet 4x4 araç ile faaliyetlerine devam ediyor.