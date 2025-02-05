Mudanya Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde acıları paylaşmak, dayanışmayı güçlendirmek ve depremzedelerin yanında olmak amacıyla Hatay’a yardım tırı gönderdi.

Mudanya’dan yola çıkan gıda, hijyen, giyim ürünleri ve oyuncaklardan oluşan yardım malzemeleri Hatay’a ulaştı. Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Volkan Keçici başkanlığındaki heyet, gıda kolileri, bebek ve hasta bezleri, oyuncak ve diğer temel ihtiyaçlardan oluşan destek malzemelerini Hatay Defne Belediyesi ile Kızılay Merkezi yetkililerine teslim etti.

Kızılay Merkezi’nde depremin ikinci yılına ilişkin duruma yönelik bilgi toplantısına katılan Mudanya Belediyesi yetkilileri, çadır kentlerde de incelemelerde bulundu. Mudanyalı çocukların yazdığı mektuplar ve gönderdiği oyuncaklar bir ilkokula teslim edildi. Çocukların umut ve dayanışma mesajları, Hataylı miniklere moral oldu. Heyet, çadır kenti de ziyaret ederek zor şartlarda yaşayan ailelerle bir araya geldi ve getirdikleri erzakların dağıtımına yardım etti.

6 Şubat 2023’te yaşanan depremin toplumda derin izler bıraktığını, aradan geçen iki yıla rağmen halen temel ihtiyaçların karşılanma noktasında bölgenin sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Başkan Yardımcısı Keçici, "Acıları paylaşmak ve dayanışmayı büyütmek için Hatay’dayız. Hatay halkının ve depremden etkilenen herkesin yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen kent, halen depremin izlerini taşıyor. Gördüklerimiz bizleri bir kez daha derinden etkiledi. Bu zorlukları aşmak için dayanışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Gönderilen destekten dolayı Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Mudanya halkına teşekkür eden Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özkan, depremde 20 bine yakın kayıp verdiklerini anlattı. Özkan, "Ayakta duran yapı yok, belediye binası, kültür merkezi yok. Her şeyi sıfırdan kuruyoruz. Yollarımız, alt yapımız paramparça. Normal belediyeciliğin bin katını yapmak zorundayız" diye konuştu.

Hatay’ı kalıcı şekilde yeniden planlamaya çalıştıklarını anlatan Özkan, 300 bin kişinin yaşadığı ilçede Defne Taziye Evi, oyun parkı, kitap kafe, sokak sağlıklaştırma, meydan düzenlemesi gibi projeleri hayata geçirdiklerini ancak yatırımlar konusunda daha büyük desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.