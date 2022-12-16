DÜZCE(İHA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Düzce’de depremin çatılara verdiği hasarı İnsansız Hava Aracı (İHA) Bozkuş ile tespit ediyor. Çalışmalar 20 Aralık’a kadar sürecek.

DÜZCE(İHA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Düzce’de depremin çatılara verdiği hasarı İnsansız Hava Aracı (İHA) Bozkuş ile tespit ediyor. Çalışmalar 20 Aralık’a kadar sürecek.

Merkez ilçeye bağlı mahalle ve köylerde İHA Bozkuş ile depremin çatı ve bacalara verdiği hasar fotoğraflanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, Bozkuş’un Düzce kent merkezi semalarında yaklaşık 4 saatlik bir uçuş yapacağı belirtilerek “Depremde oluşan hasarı tespit etmek için burada uçuş yapmayı planladık. Yaklaşık 800 hektarlık bir alanı 45 dakika içerisinde tarıyoruz. Düzce’nin şehir merkezini yaklaşık 3-4 saatte bitirmeyi planlıyoruz” denildi.

Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, envanterinde bulunan Bozkuş bulunduğu konumdan dikey kalkış-iniş yaparak düz uçuş gerçekleştiren otonom ve manuel olarak yer kontrol istasyonunda komuta ve kontrol edilen hava aracı üzerinde bulunan faydalı yükler vasıtasıyla fotoğraf ve telemetri aktarımı sağlıyor.