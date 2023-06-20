Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ordu’nun Fatsa ilçesine yerleşen 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Derya, yaşadığı bu zorlu süreci Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’na (ORMEK) katılarak atlatmaya çalışıyor.

ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşların bilgi ve beceri yönlerini ortaya çıkarmanın ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarının yanı sıra, sosyal etkileriyle ön plana çıkıyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük bir yıkıma sebep olan depremlere yaşadığı il olan Gaziantep’te yakalanan 47 yaşındaki Ayşe Derya, kızının eğitimini devam ettirmek amacıyla Fatsa ilçesine geldi. Burada kızının eğitimini sürdürmesini sağlayan Derya, yaşadığı süreci atlatmak ve bir uğraş edinmek için arayışa başladı. Bu noktada ORMEK ile tanışan Ayşe Derya, filografi tekniği ve panç tekniği kurslarına katılma kararı aldı.

“Zorlu süreci ORMEK’te katıldığım kurslarla atlattım”

Kurslara aksatmadan gelen Ayşe Derya, yaşadığı zorlu süreci ORMEK’te atlattığını belirtti. Herkesin kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Derya, “6 Şubat depremlerinde büyük bir felaket yaşadık. Kızımın eğitim hayatını devam ettirmesi ve yaşadığımız bu zorlu dönemi atlatmak için Fatsa’ya geldim. Burada gerçekten çok güzel karşılandık. Kızım eğitim hayatını kaldığı yerden sürdürüyor. Ben de bu süreçte depremin etkilerini yaşamamak adına kendimi bir şeylerle meşgul etmek istedim ve ORMEK kurslarına katılmaya karar verdim. Burada filografi ve panç kursuna katıldım. O süreci düşünerek atlatmak yerine bir şeylerle meşgul etmeyi tercih ettim. Kurslar, öğreticilik derken o süreçte kendimi geliştirme fırsatı buldum. ORMEK bu konuda bana hocalarımızla beraber çok destek oldu. Bir şeylerle meşgul olmak, sanata yönelik yönünü açığa çıkarmak insanı olumsuz şeylerden uzaklaştırıyor. ORMEK’te kendi evimizde gibi huzurla çalıştık. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kurslarda aldığı eğitimlerin yanı sıra Usta Öğreticilik Belgesi de alan Ayşe Derya, ilerleyen süreçte Fatsa’ya yerleşerek kurslarda öğreticilik yapmak istediğini de söyledi.