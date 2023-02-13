Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü.

BM’den Türkiye’ye 3 bin çadır yardımı

BM’den Türkiye’ye 3 bin çadır yardımı

Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışması sonrası 5 tren normale döndü. Bir trenin de kaldırılması çalışmasnın sürdüğü kaydedildi.

Gaziantep’in Islahiye ilçesinde depremin şiddetiyle devrilen 6 trenin 5’i kaldırıldı. Bir tanesini de kaldırma işlemi sürüyor.

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