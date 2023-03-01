İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gelen bir grup gönüllü öğretmen ve okul idarecileri aileleriyle beraber çocuklara moral etkinliği düzenleyerek depremi unutturmaya çalışıyor.

İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gelen bir grup gönüllü öğretmen ve okul idarecileri aileleriyle beraber çocuklara moral etkinliği düzenleyerek depremi unutturmaya çalışıyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Rasim Özdenören İlkokulu’na gelen gönüllü öğretmenler burada depremden etkilenen bin 200 kişiye yemek ikramında bulunuyor. Gün içerisinde çeşitli eğitim faaliyetlerinde de bulunan öğretmenler, çocukların sürekli depremi düşünmesine engel olurken, akşam saatlerinde ise çocukları sinema ile buluşturuyor.

Gönüllü olarak yaptıkları işten mutlu olduklarını belirten Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Müdürü Resul Delen, “İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordine ettiği Kahramanmaraş’taki koordinasyon merkezinde görevlendirildik. Bizimle beraber 9 merkezimiz var ve Gaziosmanpaşa’dan gönüllü öğretmenlerimiz ile beraber bu bölgedeki vatandaşlarımızın öncelikle yemek ihtiyacını karşılamak üzere aş evimiz var. Her gün bin 200 kişilik yemek veriyoruz. Bunun yanı sıra okulda çeşitli etkinliler düzenliyoruz. Büyük bir afet yaşadık ve hep beraber yaraları sarmak adına eğitimciler olarak sinema etkinliği ile günü tamamlıyoruz” dedi.

Çeşitli etkinlikler yaptıklarına değinen öğretmenlerden Figen Odabaşıoğlu ise öğretmen her yerde öğretmen olduğunu ve eğitimin her yerde yapılabileceğini kaydetti.

Velilerin de destek olduğu eğitim ve etkinlerden çocuklar, memnun olduklarını ifade etti.