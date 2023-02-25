Hatay’da İtalyanlar tarafından kurulan sahra hastanesinde şu ana kadar 7 bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bu hastanede doğan Fatma ve Miraç adlı bebeklerin ebeveynleri, İtalyan doktor ve hemşirelere teşekkür ettiklerini ve onlara çok şey borçlu olduklarını dile getirdi.

Hatay’da İtalyanlar tarafından kurulan sahra hastanesinde şu ana kadar 7 bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bu hastanede doğan Fatma ve Miraç adlı bebeklerin ebeveynleri, İtalyan doktor ve hemşirelere teşekkür ettiklerini ve onlara çok şey borçlu olduklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da İtalyanlar tarafından bir sahra hastanesi kuruldu. Tam donanımlı bu hastanede Triaj bölümünün yanı sıra acil, yoğun bakım, röntgen ve ultrason bölümleri de yer alıyor. Avrupa Birliği himayesinde ve EMT-2 organizasyonunda hazırlanan bu hastanede şu ana kadar 7 bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Kurulmuş olan bu hastanede dünyaya gelen bebeklerin ebeveynleri ise kendilerine gösterilen ilgiden dolayı İtalyan doktor ve hemşirelere minnettar olduklarını ve her şeyin yolunda gittiğini belirtti.

“Size yardım etmekten şeref duyuyoruz”

Kurulan hastanenin görevlilerinden Nicole Goldschmıdt Türk halkına yardım etmekten şeref duyduğunu ve görevlerine burada devam edeceklerini belirterek, “Burada olmaktan ve size yardım etmekten şeref duyuyoruz. Gururla bu görevimize devam ediyoruz. Biz buraya 15’inde geldik ve hastaneyi kurmaya başladık. toplamda 80 kişiyiz. Bu yapı tam bir hastane. Günde yaklaşık olarak 150 ile 170 kişiye bakıyoruz. Burada sezaryen ameliyathanemizde mevcut ve sağlıklı olarak 7 bebek dünyaya geldi. 3 ortopedist, 3 cerrah, pediatristler ile birlikte uzmanlarımız hastalarla meşgul oluyor. Şu ana kadar 15 Mart deniliyor ama; hastaneyi kaldırmak söz konusu değil. Kalıcı olmasını istiyoruz. İki hükümetin anlaşması çok önemli” ifadelerini kullandı.

"Onlar olmasa biz bu durumda ne yapardık"

Kurulmuş olan hastanede çocuğunu dünyaya getiren Gamze Belge, bu hastanede kendisine gösterilen ilgiden dolayı minnettar olduğunu dile getirerek, “Çok memnunum. Çok ilgilendiler. Onlar olmasa biz bu durumda ne yapardık. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Dün akşamüstü doğum yaptım. Bir sıkıntı yok çok şükür. Çok ilgilendiler. Allah razı olsun onlardan. Bebeğin adı Miraç. Bu depremden çok korktuk. Onlar ameliyathanede güzel ilgilendiler. İlk depremde son ayıma yeni girmiştim. İkinci büyük depremden sonra buraya geldim. Hemen doğuma alalım dediler. Biz de itiraz etmedik. Her şey çok şükür yolunda. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.