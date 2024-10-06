HATAY (İHA) – Hatay’da depremde kırılan fay hattının ikiye ayırdığı 33 dönümlük zeytin bahçesinde afetzede çiftçileri tedirgin eden hasat başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi’ndeki 33 dönümlük zeytin bahçesi ortadan ikiye ayrılmıştı. Devasa yarığın oluştuğu bahçede 2 uçtaki ağaçların arasında neredeyse 300 metrelik mesafe meydana gelmiş ve 200 ağaç da yarık içerisinde kalarak heba olmuştu. Asrın felaketinin büyüklüğünü gösteren ve görünümüyle ürküten devasa yarığın yanı başındaki zeytin ağaçlarında hasat başladı. Tedirginlik içerisinde hasadı sürdüren afetzede vatandaşlar, korku içerisinde zeytinleri hasat ediyorlar.

“Geçen yıldan beri korkuyoruz ama işimizi yapmak zorundayız”

Depremin ikiye ayırdığı bahçede hasat yapan Halit Sakarcıoğlu, “Burası depremlerden sonra bu hale geldi. Burada çok büyük bir yarık oluştu. Geçen yıldan beri korkuyoruz ama işimizi yapmak zorundayız. Dev yarığın yanına zeytin hasadına geldik. Zeytin hasadı bu yıl iyi değil. Bu yıl erken olduğu için zeytinler yere dökülüyor. Kazancımız az ama çocuklarımız için hasadı yapmak zorundayız. Dev yarığın yanında zeytin toplarken çok korkuyoruz ama ekmek parası ve çocuklarımız için kazanmak zorundayız” dedi.

“Depremden önce tarla birleşikti ama depremden sonra böyle oldu”

Depremden önce tarlanın birleşik olduğunu ifade eden Nezahat Sakarcıoğlu, bölgeden gelen patlama sesi sonrası yarığın oluştuğunu belirterek, “Deprem zamanı çok kötüydü ve çok korku oldu. Patlama seslerinden korktuk. Deprem zamanki korkularımızdan hiçbir şey göremedik. Zeytin hasadı başladı ve zeytinlerimizi topluyoruz. Burada zeytin toplarken korkuyoruz ama ekmek parası için toplamak zorundayız. Depremden önce tarla birleşikti ama depremden sonra böyle oldu. Bu yarığa baktığımızda çok üzülüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu yarık oluşalı neredeyse 2 yıl oldu ama yarığı görünce o günleri hatırlıyoruz”

Dev yarığın kendilerine asrın felaketini hatırlattığını dile getiren Halil Sakarcıoğlu, “Bu dev yarık Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi’nde oldu. Deprem çok korkutucuydu ve çok sallanmıştık. Dev yarıkta zeytin hasadına biraz korkulu geliyoruz. Bu yarık oluşalı neredeyse 2 yıl oldu ama yarığı görünce o günleri hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı.