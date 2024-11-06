Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremle birlikte yıkım yaşanan kentte oluşan adres belirsizliğine tabelaları yenileyerek son verdi.

HBB, asrın felaketi sonrası şehirde yeniden inşa ve ihya çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, şehir içi ulaşımın düzenli ve güvenli bir şekilde işlemesi amacıyla Büyükşehir Levha Baskı Atölyesinde ürettiği yeni levhaların şehir genelinde uygun noktalara montajını yapıyor. Depremin ardından yaşanan yıkımlar ve adres değişiklikleri, birçok levhanın zarar görmesinin şehirdeki ulaşımı ve yönlendirmeyi zorlaştırması üzerine HBB, yollara yeni levhalar yerleştirmeye devam ediyor. Fosforlu levhaların kullanılması ise hem sürücüler hem de yayalar için gece karanlığında veya düşük ışık koşullarında görünürlüğü artırarak kazaların önlenmesine yardımcı oluyor.

Büyükşehir; yeni levhalarla, şehirdeki önemli kurum ve kuruluşların adreslerine vatandaşları yönlendirerek şehirdeki adres belirsizliklerinin de önüne geçiyor. Vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetlere, daha kolay ulaşmalarını sağlıyor.