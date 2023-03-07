Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde Hatay’daki iş yerlerinin büyük bölümü zarar gören 61 yaşındaki esnaf İsmail Tekkalan, işsiz kalıp mağdur olan 40 personeli için üzüntü duydu.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde Hatay’daki iş yerlerinin büyük bölümü zarar gören 61 yaşındaki esnaf İsmail Tekkalan, işsiz kalıp mağdur olan 40 personeli için üzüntü duydu.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 kent içinde en çok kültürler mozaiği olarak bilinen Hatay’a zarar verdi. Kentin ticareti ve gastronomisinin kalbi konumundaki Uzun Çarşı da bu yıkımdan etkilendi. Antakya’nın en önemli esnaflarından ve kuruyemiş sektörünün öncülerinden İsmail Tekkalan da depremde birçok yakınını kaybetti. Afette iş yerleri de zarar gören Tekkalan, depremin ardından en büyük üzüntüsünü 40 personelinin işsiz kalması olarak anlattı.

"Gönül çiçeklerimiz soldu"

O gece büyük bir sallantının ardından uyandıklarını ifade eden Tekkalan, “Ayağa kalkıp yürümeye çalıştım ama arkamdaki eşimi sarsıntı geriye doğru attı. Eşimin bu düşme sonucunda ayağı kırıldı. Birinci derece yakınlarımın hepsi afeti hafif yaralarla atlattı. Ama birçok tanıdığım hayatını kaybetti. Gönül çiçeklerimiz şu an soldu. Zor bir zamandı. Arada sallanıyorduk ama böyle bir şey görmemiştik. Yaklaşık 1,5 dakika depremin gücü artarak devam etti. Sürekli dua ediyorduk. Evin duvarları döküldü, yıkıldık zannettik. Ama evim yıkılmadı, müteahhidin ellerine sağlık. Bizi bina sağlam çıkardı, şükürler olsun” diye konuştu.

"40 personelime üzülüyorum"

Hatay’ın ünlü kuruyemiş esnaflarından olduğunu dile getiren Tekkalan, birçok şubesinin de zarar gördüğünü ifade etti.

Çarşıdaki imalathane ve satış yerinin zarar görmemesine rağmen çarşının kullanılamaz hale geldiğini anlatan Tekkalan, “En çok üzüldüğüm noktalardan birisi çalışanlarımdır. 40 personelim şu an işsiz, durumları kötü. Depolarımdaki ürünlerim gitti. Sözün bittiği yer, Allah’tan gelene şükrediyoruz. İnşallah iyi günler olacak, güneş yine doğacak. İşçilerimi elemanlarım gibi değil bir aile gibi görüyorum. Onlar benim çocuklarım, gelinlerim, evlatlarım. Her şeyin düzelmesiyle yine bir araya geleceğiz. Hiçbirinin çıkışını vermedim. Ama esnaf olarak destek bekliyoruz. Çarşımızın yeniden o güzel günlerine dönmesi için çalışacağız” dedi.

Antakya’da her kültürün iç içe yaşadığının altını çizen Tekkalan, kentten ayrılan herkesin geriye dönmesi gerektiğini sözlerine ekledi.