Düzce’de meydana gelen depremin ardından, Çilimli ilçesinde yapılan incelemeler neticesinde, 2.3 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı. Alandaki hak sahiplerine ise konutlar için bin 500 TL, dükkanlar için 3 bin TL’ye kadar kira yardımı yapılacak.

Düzce’de meydana gelen depremin ardından, Çilimli ilçesinde yapılan incelemeler neticesinde, 2.3 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı. Alandaki hak sahiplerine ise konutlar için bin 500 TL, dükkanlar için 3 bin TL’ye kadar kira yardımı yapılacak.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Çilimli ilçesindeki hasar tespiti de belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibinin ilçede yaptığı ziyaret ve incelemeler neticesinde mevcutta 66 konut, 98 dükkan, 20 ofisin bulunduğu, 2.3 hektar yüzölçümündeki alanda, kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Proje çerçevesinde kent meydanı ve çevre düzenlemelerinin de yapılacağı belirtildi. Proje süresince alandaki hak sahiplerine konutlar için bin 500 TL, dükkanlar için 3 bin TL’ye kadar kira yardımı yapılacak.