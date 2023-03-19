Kocaeli’de farklı branşlardan 32 öğretmen, deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için yardım konseri düzenlendi. Konserde öğretmenler, yüzyılın felaketini yaşayan illere özgü türküleri seslendirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına sebep oldu. Depremzedeler için tek yürek olan Kocaeli, yaraları sarabilmek için tüm imkanlarıyla seferber oldu. Bu çerçevede Başiskele ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde farklı branşlardan 32 öğretmen, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Konferans salonunda ‘Acımız Bir Türkülerimiz Bir’ bir yardım konseri gerçekleştirildi. Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu’nun sahne aldığı konserde, depremin acı izler bıraktığı illere özgü türküler söylendi. Programa Başiskele Kaymakamı Necip Kaymak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu konserde yaklaşık 50 bin TL yardım toplandı”

Asrın felaketi denilebilecek büyüklükte depremlerin yaşanıldığını ifade eden Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kurt, “Bu konserde yaklaşık 50 bin lira yardım toplandı. Depremzede kardeşlerimize deprem bölgesine yollayacağız. Çalışmalarını mesai saatlerinin dışarısında yapıyorlar farklı okullardan ilkokul, ortaokul ve liselerden birçok öğretmen arkadaşımız yer alıyor. Koromuz yaklaşık 30 kişi enstrümanları çalanlar, korodaki solistler dahil olmak üzere hepsi farklı branşlarda öğretmen. Bu işi gönüllü bir şekilde severek yapıyorlar ve bu anlamlı organizasyon içerisinde biz okul olarak yer almaktan ve öğretmen arkadaşlarımızda gurur duyuyoruz. Programımızın adı zaten ’Acımız Bir Türkülerimiz Bir’ repertuarı öğretmen arkadaşlarımız buna göre belirledi. 10 ilde yaşandı bu acı ve 10 ilin türkülerini seçtiler” dedi.

“10 il için alan bir yardım konseri düzenlemeyi düşündük”

Depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını belirten Başiskele Ortaokulu Müzik Öğretmeni Burcu Özkan ise “Öncelikle biz Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Türk Halk Müziği Korosu ve Türk Halk Dansları Topluluğu olarak zaten hali hazırda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deprem bölgesinde böyle bir şey yaşadıktan sonra da 10 il için bir yardım konseri düzenlemeyi düşündük. Zaten hali hazırda çalıştığımız içinde arkadaşlarla da bir sıkıntı olmadı. Böyle bir oluşumda olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

“Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar”

Müzik öğretmenlerinden gelen teklif üzerine Kaymakamlık ile görüşüp harekete geçtiklerini söyleyen Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya da “1999’da bizde depremi yaşadık bende burada bir okul müdürüydüm. Maalesef o zamanda bir yıkım olmuştu ama bu kadar değildi. Bu kadar büyük illeri etkilememişti. Merkez üstü Gölcük’te başlamıştı. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar hesabı, bizde yaşadığımız için oradaki vatandaşlarımızın dertlerini rahatlıkla anlıyoruz. Bir nebzede olsa bizim de çorbada tuzumuz bulunması açısından bu tür etkenlikler yaptık. Okullarda kampanyalar yaptık 4 okulumuz 88 çadır 16 metrekare büyüklüğünde çadır gönderdi Hatay’a. Su, yiyecek ve diğer yardımlar hepsini gönderdik” şeklinde konuştu.

Konserin sonunda Başiskele Kaymakamı Necip Kaymak, Orkestra Şefi Ömer Kiretmitçi’ye çiçek taktim etti. Ardından günün anlam ve önemini ölümsüzleştirmek adına fotoğraf çekinildi. Öte yandan yardım konseri çerçevesinde edilen 50 bin liralık gelirin AFAD’a bağışlanacağı öğrenildi.