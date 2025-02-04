Asrın felaketinde 25 bin insanın hayatını kaybettiği Hatay’da depremde meslek hayatlarının en zor günlerini geçiren gassallar yaşadıklarını anlattı. Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamayan gassallar, insanları teyemmüm abdesti aldırarak defnettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da büyük bir yıkım yaşanmış ve yaklaşık 25 bin insan vefat etmişti. Meslek grupları içerisinde en zor mesleklerden olan gassallar, asrın felaketinde hayatlarının en zor günlerini geçirmişlerdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nda görevli gassallar asrın felaketinde yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

"İnsanlar yakınlarının cenazelerine girmekten korkarken, deprem günü herkes kendi cenazesini kendisi kaldırdı ve defnetti"

Asrın felaketinde cenazeleri teyemmüm abdesti alarak defnettiklerini ifade eden gassal Mehmet Küçük, "Ben 2015 yılından beri gassallık yapıyorum. Ben binlerce cenaze yıkadım. 6 Şubatta deprem olduktan sonra burada çok sayıda cenaze vardı. Diyanet İşlerinin görevlileriyle birlikte cenazelerimize hizmet ettik. Şehirde suyun ve elektriğin olmaması sebebiyle mezarlık kompleksi ve deprem şehitliğine gelen cenazelerin hepsine teyemmüm abdesti alınarak yıkandı. Teyemmüm yapıldıktan sonra kefenleme işlemi ve cenaze namazı kılındıktan sonra defnettik. O günler anlatılmaz yaşanması gerekiyor ama Rabbim hiç kimseye bu günü yaşatmasın. O gün kendi acılarımızdan, yakınlarımızın cenazelerinden, akrabalarımızın kaybolması ve vefat etmesinden dolayı o gün daha da zordu. İnsanlar yakınlarının cenazelerine girmekten korkarken, deprem günü herkes kendi cenazesini kendisi kaldırdı ve defnetti" dedi.

"Normal günlerde cenazeyi en ince ayrıntısına kadar her şeyini yapabilirken o gün mahşer gününde kendi işimizi yapmakta zorlandık"

Gassallık mesleği için en zor günlerden birinin 6 Şubat günü olduğunu ifade eden gassal Mevlüt Kısacık, "Gassallık mesleği dışarıdan göründüğü kadar kolay bir meslek değil. Bu yerde farklı cenazeler ve cenaze yakınlarının acılarını görüyorsun. Bizim meslek için en zor günü 6 Şubat gecesiydi. O gün bizim mesleğimiz daha da zorlaştı. Normal günlerde cenazeyi en ince ayrıntısına kadar her şeyini yapabilirken o gün mahşer gününde kendi işimizi yapmakta zorlandık. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmak istedik ama sadece teyemmüm aldırıp kefenleyip o şekilde cenazeleri defin ettik" şeklinde konuştu.

"Depremde teyzemin çocukları ailecek öldüler, onları yıkayamadık ve sadece teyemmüm aldırdık"

13 yıllık gassal Hacer İnce, asrın felaketinde vefat eden insanları suyla yıkayamamanın kendileri için zor olduğunu ve yakınlarına teyemmüm abdesti aldırarak defnettiğini belirterek "Ben 13 yıldır gassallık yapıyorum. 6 Şubat gecesinde çok cenazelerimiz oldu. Cenazeleri yıkamak istedik ama yıkayamadık, cenazelere teyemmüm yaptık. O günler çok acıydı, zor günler geçirdik. Mesleki anlamda depremde hayatını kaybeden insanları suyla yıkayamadığımız için zordu. Depremde teyzemin çocukları ailecek öldüler, onları yıkayamadık ve sadece teyemmüm aldırdık" dedi.

"İnsanlarımız deprem şehitliğine ve asri mezarlıklarımıza geldikleri zaman temiz bir mezarlıkla karşılaşmalarını ve rahat bir şekilde mezarlarını ziyaret etmelerini sağlayacağız"

Asrın felaketinin yıl dönümü için kentte bulunan bütün mezarlıklarda titizlikle çalışmaların yapıldığını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Mustafa Şener, "Asrın felaketi olan depremde ben ailemden 16 kişiyi kaybettim. O günde bugüne kadar devamlı deprem şehitlerini anıyoruz ve ikinci yıl dönümünü yaşayacağız. 6 Şubattan itibaren devamlı deprem şehitliğimizde çalışmalar yaptık. Deprem mezarlığımızda çalışmalar yaptık. Deprem şehitlerimizin yakınlarına devamlı ikramlarda bulunması, Kur’an-ı Kerim okutulması ve bir cami inşa ettiğimiz çalışmalarımız oldu. Deprem şehitliğine yapılan cami oraya gelen insanların rahat bir şekilde ibadetini yapma amacıyla inşa edilen bir camiydi. 6 Şubat için mezarlıkların tamamında temizlik çalışmaları, bordürlerin tamiri ve yıkılan şehitlik abidesinin tamiri yapıldı. Temizlik çalışmaları son hızla devam etmektedir. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak Mehmet Öntürk başkanımızın önderliğinde bu çalışmalara son hızla devam ediyoruz. İnsanlarımız deprem şehitliğine ve asri mezarlıklarımıza geldikleri zaman temiz bir mezarlıkla karşılaşmalarını ve rahat bir şekilde mezarlarını ziyaret etmelerini sağlayacağız" dedi.