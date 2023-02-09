Büyük bir dikkatle sedyeye alınan genç kadın, tekbirler eşliğinde ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da 3 kardeşin ardından, anne de enkaz altından kurtarıldı

Hatay’da 3 kardeşin ardından, anne de enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremin ardından yıkılan binaların altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Elif isimli genç kadının yaşadığını belirleyen ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Binanın zemin katının enkazında bulunan Elif, depremin 83. saatinde kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan kadın, kendisini kurtaran ekibe, "Size kahve yapacağım" dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde genç bir kadın, depremin 83. saatinde 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı. Genç kadın, kendisini kurtaran ekibe kahve yapma sözü verdi.

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