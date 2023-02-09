Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin 80’inci saatinde Hatay’da enkaz altından Mahir ve Hilal kardeşleri sağ olarak çıkardı. Antalya itfaiyesi çocukların enkaz altındaki annelerini çıkarmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin 80’inci saatinde Hatay’da enkaz altından Mahir ve Hilal kardeşleri sağ olarak çıkardı. Antalya itfaiyesi çocukların enkaz altındaki annelerini çıkarmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem felaketinin 4. gününde umutla beklediğimiz, görmeyi istediğimiz görüntüler gelmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremden 80 saat sonra Hatay’da General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde enkazın altından iki kardeşi daha sağ olarak çıkardı.

Anneyi kurtarma çalışması sürüyor

Enkazda uzun süren bir çalışma gerçekleştiren itfaiye ekipleri, ilk olarak 12 yaşındaki Mahir’i enkazdan çıkardı. Mahir’in ardından ekipler bu kez 8 yaşındaki kardeşi Hilal’i de enkazdan sağ olarak kurtardı. Sedyeye alınan iki kardeş boyunlukları takılarak hastaneye götürülürken, büyük sevinç yaşandı. Antalya itfaiye ekipleri kardeşlerin enkaz altındaki annelerini de kurtarmak için çalışma başlattı. Çocukları çıkardıkları yerin küçük olmasından dolayı anneyi aynı yerden çıkaramayan ekipler, anneye ulaşabilmek için enkazda çalışmalarını sürdürüyor.