Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremin 50’nci gününde şehir, dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük deprem, 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkım çalışmalarında görevlendirilen ekipler, iş makineleri ile depremlerde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binaları kontrollü şekilde yıkarken, yıkım çalışmalarının olduğu bölgelerde ise polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alıyor. Dron ile kayda alınan görüntülerde Kahramanmaraş’ın kent meydanında bir yandan yıkımların devam ettiği, bir yandan da hayatın devam ettiği görülüyor.

Depremin hemen ardından şehirden ayrılan vatandaşların şehre dönmesi ile bazı bulvarlarda trafik yoğunluğu da yaşanıyor. Şehrin hareketliliği ve enkaz kaldırma işlemleri ise dron ile görüntülendi.