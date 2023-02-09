Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremin 4. gününde de tüm birimleri ile deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor. Ambulans ve sağlık personelinin bir kısmını Hatay’a gönderen Büyükşehir Belediyesi, bir kısmıyla da Hatay’dan Mersin Limanı’na getirilen yaralı depremzedeleri hastaneye ulaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremin 4. gününde de tüm birimleri ile deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor. Ambulans ve sağlık personelinin bir kısmını Hatay’a gönderen Büyükşehir Belediyesi, bir kısmıyla da Hatay’dan Mersin Limanı’na getirilen yaralı depremzedeleri hastaneye ulaştırıyor.

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve Hatay’da da yıkıcı etkiler oluşturan depremde yaralanan vatandaşlar gemiyle Mersin’e getiriliyor. Hatay’da bazı hastanelerin depremden zarar görmesi ve hizmet verememesi üzerine İskenderun Limanı’ndan alınan yaralılar Mersin Limanı’na getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Hatay’dan gelen yaralı depremzedeleri hastanelere sevk etmek için limanda hazır bekliyor. Ambulans ve sağlık ekiplerinin bir kısmını deprem bölgesine gönderen Büyükşehir Belediyesi, ambulanslarının bir kısmını da Hatay’dan gelen yaralıları taşımak üzere görevlendirdi. 8 ambulans ile limanda bekleyen sağlık ekipleri, yaralıları en hızlı şekilde hastanelere sevk ediyor.

İhtiyaç malzemeleri kategorize edilerek bölgeye gönderiliyor

Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleri ile hem vatandaşlardan gelen hem de kendi bünyesinde hazırladığı ihtiyaç malzemelerini kategorize ederek organize bir şekilde depremzedelere ulaştırıyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ve Aşhanede kadın, erkek, bebek ve çocuk şeklinde; kıyafet, gıda ve hijyen malzemesi gibi türüne göre paketlenen koliler bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkıyor.

Kolilerde yetişkin kadın ve erkek elbisesi, bebek bisküvisi, bebek maması, süt, meyveli süt, biberon, bebek c vitamini maması, ıslak mendil, bebek bezi, paketli gıdalar, konserve gıdalar ve su yer alıyor. Ayrıca MESKİ Genel Müdürlüğü de deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 2 tır su gönderdi.

4. günde 59 bin ekmek gönderildi

Üretilen tüm ekmeklerin tamamının deprem bölgesine gönderme kararı alan MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında üretilen somun ve roll olmak üzere toplam 59 bin ekmek bugün de Kahramanmaraş’ta Pazarcık ve Elbistan, Adıyaman’da Besni ve Gölbaşı, Hatay’da Defne, Samandağ, Merkez, İskenderun, Arsuz ve Yayladağ ilçelerine gönderildi.

Depremzedeleri MEŞOT’ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri karşılıyor

Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinden Mersin’e otobüsle gelen depremzedeleri de MEŞOT’ta oluşturduğu ‘karşılama alanı’nda bekliyor. İlk olarak sıcak çorba ikramında bulunan ekipler, gidecekleri yer veya konaklama konusunda ihtiyaçlarına göre depremzedelere yardımcı oluyor.

Macit Özcan Spor Tesisinde kurulan Kriz Masasında durum ve ihtiyaç analizi yapan Büyükşehir Belediyesi bürokratları, deprem bölgesi ile irtibat halinde olarak, sahadaki ekiplerin ve gönderilecek malzemelerin koordinasyonunu yapıyor.